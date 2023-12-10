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        Manisa'da eşini ve kayınbiraderini silahla vurarak öldüren kişi intihar etti

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, karısını ve kayınbiraderini silahla vurarak öldüren kişi, intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 19:51 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:58
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        Manisa'da eşini ve kayınbiraderini silahla vurarak öldüren kişi intihar etti
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, karısını ve kayınbiraderini silahla vurarak öldüren kişi, intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, Büyük Sümbüller Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bir cipin yanında 3 kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 45 AT 929 plakalı cipin yanında sigortacı olduğu öğrenilen Alaaddin Turantekin ile eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'in cansız bedenlerini buldu.

        Ekiplerin yaptığı incelemede Alaaddin Turantekin'in, eşini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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