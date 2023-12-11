Manisa potada son saniyede güldü
BasketbolSüper Ligi'nde 4 maçlık yenilgi serisine geçen hafta Türk Telekom'u farklı yenerek son veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Darüşşafaka'yı da son saniye üçlüğüyle 89-87 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İstanbul'da 37 dakika boyunca geride olan Manisa ekibi son anları büyük heyecana sahne olan maçı bitime 1.1 saniye kala kullandığı hücumda Pako Cruz'un son saniye üçlüğüyle devirdi. Ligde 11 maçta 6 galibiyetle Play-Off potasındaki yerini koruyan Manisa ekibi çıkışını sürdürürken, Darüşşafaka yönetimi ise son saniyede mola taleplerinin verilmediği gerekçesiyle itirazda bulundu.
BasketbolSüper Ligi'nde 4 maçlık yenilgi serisine geçen hafta Türk Telekom'u farklı yenerek son veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Darüşşafaka'yı da son saniye üçlüğüyle 89-87 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İstanbul'da 37 dakika boyunca geride olan Manisa ekibi son anları büyük heyecana sahne olan maçı bitime 1.1 saniye kala kullandığı hücumda Pako Cruz'un son saniye üçlüğüyle devirdi. Ligde 11 maçta 6 galibiyetle Play-Off potasındaki yerini koruyan Manisa ekibi çıkışını sürdürürken, Darüşşafaka yönetimi ise son saniyede mola taleplerinin verilmediği gerekçesiyle itirazda bulundu.
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