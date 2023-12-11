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        Manisa potada son saniyede güldü

        BasketbolSüper Ligi'nde 4 maçlık yenilgi serisine geçen hafta Türk Telekom'u farklı yenerek son veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Darüşşafaka'yı da son saniye üçlüğüyle 89-87 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İstanbul'da 37 dakika boyunca geride olan Manisa ekibi son anları büyük heyecana sahne olan maçı bitime 1.1 saniye kala kullandığı hücumda Pako Cruz'un son saniye üçlüğüyle devirdi. Ligde 11 maçta 6 galibiyetle Play-Off potasındaki yerini koruyan Manisa ekibi çıkışını sürdürürken, Darüşşafaka yönetimi ise son saniyede mola taleplerinin verilmediği gerekçesiyle itirazda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:08
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        Manisa potada son saniyede güldü
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        BasketbolSüper Ligi'nde 4 maçlık yenilgi serisine geçen hafta Türk Telekom'u farklı yenerek son veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Darüşşafaka'yı da son saniye üçlüğüyle 89-87 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İstanbul'da 37 dakika boyunca geride olan Manisa ekibi son anları büyük heyecana sahne olan maçı bitime 1.1 saniye kala kullandığı hücumda Pako Cruz'un son saniye üçlüğüyle devirdi. Ligde 11 maçta 6 galibiyetle Play-Off potasındaki yerini koruyan Manisa ekibi çıkışını sürdürürken, Darüşşafaka yönetimi ise son saniyede mola taleplerinin verilmediği gerekçesiyle itirazda bulundu.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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