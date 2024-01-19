Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor telafi istiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor telafi istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 yenilip Play-Off yarışında geriye düşen Somaspor yarın 21'inci hafta müsabakasında Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak.

        Sıralamada 29 puanla 8'inci basamakta yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Arnavutköy Belediyespor maçını kazanıp geçen haftaki kaybı telafi edeceklerini söyledi. Basatemür, "Rakibimiz alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor, dolayısıyla kolay bir maça çıkmayacağız. Ancak biz de üst sıraları hedefliyoruz. Kazanıp yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.

        TRANSFERDE İKİ İMZA

        Somaspor, dış transferde Menemen FK'dan 24 yaşıdaki stopre Abdulkadir Öksüz ve Manisa FK'dan 18 yaşındaki ön libero Yunus Emre Dursun'la sözleşme imzaladı. Başkan Mustafa Aydın'ın katıldığı imza törenlerinde iki oyuncunun da sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği bildirildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2024-01-19 11:02:10

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        Sağanak yağmur alarmı!
        Sağanak yağmur alarmı!
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı

        Benzer Haberler

        Manisa FK moral bozmadı
        Manisa FK moral bozmadı
        Salihli'de 21 sikke ile tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi
        Salihli'de 21 sikke ile tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi
        Akhisarspor'un yeni teknik direktörü İsa Turan oldu
        Akhisarspor'un yeni teknik direktörü İsa Turan oldu
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ maçının gelirini depremzedelere bağış...
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ maçının gelirini depremzedelere bağış...
        Demirci'deki 6 baraj, son yağmurlarla doldu
        Demirci'deki 6 baraj, son yağmurlarla doldu
        Bartu Göçmen Manisa FK´da
        Bartu Göçmen Manisa FK´da