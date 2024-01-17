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        Demirci'deki 6 baraj, son yağmurlarla doldu

        Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı tamamlanan 6 sulama barajı, son haftalardaki yağışlarla tamamen doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:42
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        Demirci'deki 6 baraj, son yağmurlarla doldu
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı tamamlanan 6 sulama barajı, son haftalardaki yağışlarla tamamen doldu.

        Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı açıklamada ilçedeki Kılavuzlar, Ayvaalan, Kuzuköy, Durhasan ve Güveli sulama barajlarının dolmasının üreticiyi sevindirdiğini belirtti.

        Selçuk, "Demirci'miz son yıllarda sulu tarıma başladı. Yapılan barajlarla çiftçilerimizin arazilerine verim geldi. Boyacık Mahallesinde de yapımı süren sulama göletinin tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

        Kuzuköy Mahalle Muhtarı Metin Yılmaz da barajlar sayesinde ilçenin ekonomiye sağladığı katkının önemli ölçüde artacağını ifade etti.

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