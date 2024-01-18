Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de 21 sikke ile tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 21 sikke ile objeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:52 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de 21 sikke ile tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 21 sikke ile objeler ele geçirildi.

        Sardes Antik Kenti çevresinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen 3 şüphenin adreslerinde arama yaptı.

        Aramalarda, kaçak kazı yapmada kullanılan kazma, kürek ve dedektörün yanı sıra Lidya ve Roma dönemlerine ait 21 sikke, tarihi eser niteliğindeki yüzük, küçük boyutlu 9 obje ve heykel parçası bulundu.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Akhisarspor'un yeni teknik direktörü İsa Turan oldu
        Akhisarspor'un yeni teknik direktörü İsa Turan oldu
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ maçının gelirini depremzedelere bağış...
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ maçının gelirini depremzedelere bağış...
        Demirci'deki 6 baraj, son yağmurlarla doldu
        Demirci'deki 6 baraj, son yağmurlarla doldu
        Bartu Göçmen Manisa FK´da
        Bartu Göçmen Manisa FK´da
        Somaspor'un golcüsü Arda'nın hedefi Premier Lig
        Somaspor'un golcüsü Arda'nın hedefi Premier Lig
        Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın: İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz
        Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın: İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz