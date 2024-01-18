Salihli'de 21 sikke ile tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 21 sikke ile objeler ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 21 sikke ile objeler ele geçirildi.

Sardes Antik Kenti çevresinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen 3 şüphenin adreslerinde arama yaptı.

Aramalarda, kaçak kazı yapmada kullanılan kazma, kürek ve dedektörün yanı sıra Lidya ve Roma dönemlerine ait 21 sikke, tarihi eser niteliğindeki yüzük, küçük boyutlu 9 obje ve heykel parçası bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.