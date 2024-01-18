Akhisarspor'un yeni teknik direktörü İsa Turan oldu TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktörlük görevine bir dönem Hamza Hamzaoğlu'nun da yardımcılığını yapan İsa Turan'ı getirdi.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktörlük görevine bir dönem Hamza Hamzaoğlu'nun da yardımcılığını yapan İsa Turan'ı getirdi.

Sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan İsa Turan için Yılmaz Atabarut tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Törene kulüp başkanı Öner Alanç ve yönetim kuru üyeleriyle yeşil-siyahlı ekibin eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu da katıldı.

İsa Turan, imza töreninde yaptığı açıklamada, Akhisarspor'a vefa borcu olduğunu belirterek, "Bizler buraya gönül işi, gönül birlikteliğinde geldik. Geçmişten ders alarak yola devam etmek istiyoruz. Hemen sahaya çıkıp bugünden itibaren çalışmak istiyoruz. Zaman her şeyi gösterecek ve güzel sonuçlar çıkaracağız." dedi.

Hamza Hamzaoğlu da çalıştığı pek çok kulüpte yardımcı antrenörlüğü yapan Turan'a destek olmak amacıyla imza törenine katıldığını belirterek, "İsa Hocam çok güzel bir şey söyledi. Bir şey olacaksa hep beraber olacak. Herkesin desteğini bekliyoruz." diye konuştu.