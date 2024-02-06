Manisa potada Avrupa'da prestij sınavında FIBAEurope Cup 2'nci Tur M Grubu'nda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak çeyrek final şansını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Avrupa'da kendisi için sezonun son sınavında İspanya'da Casademont Zaragoza'ya konuk olacak. Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. İspanyol temsilcisi son grup maçları öncesi çeyrek final oynamayı garantiledi. Bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor ön elemeleri geçerek ilk tur grubunu da lider bitirmişti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:58 facebook

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