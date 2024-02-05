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        Turgutlu´da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 7 tutuklama

        MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde, 3 ay önce kiraladıkları eski tavuk çiftliğini uyuşturucu imalathanesine çevirip 1 milyondan fazla sentetik ecza hapın ticaretini yaptığı tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlardan F.A.'nın ise yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı´nda yakalandığı belirtildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 23:28 Güncelleme: 05.02.2024 - 23:30
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        Turgutlu´da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 7 tutuklama
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        MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde, 3 ay önce kiraladıkları eski tavuk çiftliğini uyuşturucu imalathanesine çevirip 1 milyondan fazla sentetik ecza hapın ticaretini yaptığı tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlardan F.A.'nın ise yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı´nda yakalandığı belirtildi. 

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Alınan istihbaratlar sonucunda ekipler, şüphelilerin Gürcistan üzerinden Turgutlu ilçesine uyuşturucu imal etmeye yarayan makinenin parçalarını getirdiklerini belirledi. Soruşturmayı genişleten ekipler, Gürcistan'dan ve İstanbul'dan hammadde temin edilerek Turgutlu'da 3 ay önce kiralanan eski tavuk çiftliğinde imalathane kurulup uyuşturucu üretiminin yapıldığını ve diğer illere sevkiyat yapıldığını tespit etti.

        Uyuşturucu imalathanesine çevrilen eski tavuk çiftliğine ve şüphelilere yönelik 9 adrese, 1-4 Şubat tarihleri arasında operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 4 uyuşturucu hap imal etmeye yarayan makine, 358 bin 858 sentetik hap, kapsüllendiğinde 992 bin sentetik hap imal edilebilecek 397 kilo toz halinde uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ve 36 koli ile toplamda 3 milyon 818 bin sentetik hap boş kapsülü ve 107 plaster şeridi ele geçirildi. Operasyonda H.E., M.S., K.B., K.D., H.Ö., M.E. isimli şüpheliler adreslerinde, F.A. ise yurt dışına kaçmak üzereyken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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