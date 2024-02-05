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        Şehzadeler'de engelsiz eğitim merkezi ve korumalı işyeri törenle açıldı

        Manisa'da engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal entegrasyonlarını güçlendirmek amacıyla kurulan Şehzadeler Belediyesi Engelsiz Eğitim Merkezi ve Korumalı İşyeri, törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:51 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:54
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        Şehzadeler'de engelsiz eğitim merkezi ve korumalı işyeri törenle açıldı
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        Manisa'da engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal entegrasyonlarını güçlendirmek amacıyla kurulan Şehzadeler Belediyesi Engelsiz Eğitim Merkezi ve Korumalı İşyeri, törenle açıldı.

        Tilkisüleymaniye Mahallesi'nde kurulan merkezin açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, merkezin kurulması nedeniyle Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti.

        Cumhur İttifakı olarak bir aile olduklarını belirten Yenişehirlioğlu, "Bilge liderimiz Devlet Bahçeli ile dünya liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki uyumu görünce imrenmemek mümkün değil. Burada el ele vereceğiz. Hizmete devam edeceğiz. Manisa hepimizin şehri. Cumhur İttifakı olarak Manisa'da bayrağı tekrar göndere çekeceğiz." dedi.

        Manisa Valisi Enver Ünlü de vatandaşa hizmet odaklı anlayışın hizmetlerinden birinin açılışını yaptıklarını kaydederek, her konuda vatandaşların hizmetinde olmaya, onları mutlu etmeye, yaşamlarını kolaylaştırmaya önem gösterdiklerini söyledi.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise engelli vatandaşların toplum hayatına entegre olmasını kolaylaştırıcı hizmetler ürettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Engelsiz yaşam parkları, engelli rampaları, akülü tekerlekli sandalye destekleri, beyaz baston destekleri, hasta yatağı desteklerinin yanında ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda engellilerimize insanca bir hayat sunmayı başlıca görevimiz bildik."

        Konuşmaların ardından dua edildi, merkez gezildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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