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        Kuzenlerinin silahlı kavgasında başından vurulan 10 yaşındaki Nazım, öldü

         MANİSA'da,2 kuzenin kavgasında, tabancayla ateş edilmesi sonucu, sokakta oynayan Nazım Kaya (10) başından vuruldu. Kaya, hastanede 3 gün sonra hayatını kaybederken, şüpheli olarak gözaltına alınan 2 kuzeni tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:50
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        Kuzenlerinin silahlı kavgasında başından vurulan 10 yaşındaki Nazım, öldü
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         MANİSA'da,2 kuzenin kavgasında, tabancayla ateş edilmesi sonucu, sokakta oynayan Nazım Kaya (10) başından vuruldu. Kaya, hastanede 3 gün sonra hayatını kaybederken, şüpheli olarak gözaltına alınan 2 kuzeni tutuklandı.

        Akhisar ilçesi Hacı İshak Mahallesi'nde, 2 Şubat'ta, P.D. ve P.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silahtan çıkan kurşunlardan biri o sırada sokakta oyun oynayan Yavuz Selim Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Nazım Kaya'nın başına isabet etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaya, sağlık ekibi tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kaya, bu sabah, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan ve ölen Nazım Kaya'nın kuzenleri olduğu öğrenilen P.D. ve P.K., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Nazım Kaya'nın cenazesi, bugün öğle vakti Yıldız Camisi'nde kılınan namazının ardından gözyaşlarıyla Akhisar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kaya için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akhisar Yıldırımspor Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün mesajında, "Yavuz Selim Ortaokulu 5/B sınıfı öğrencimiz Nazım Kaya vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi, yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

        Akhisar Yıldırımspor Kulübü'nün mesajında ise "Takımlarımızdan U-11 Lacivert oyuncularımızdan Nazım Kaya'nın acı haberini üzülerek veriyoruz. Evladımız vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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