AK Parti Akhisar Belediye Başkan adayı İşçi seçim çalışmalarını sürdürdü

İşçi'ye ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer ile MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal da eşlik etti.

Talepleri dinleyen İşçi, Çamönü'nü örnek mahallelerden biri haline getireceklerini ifade etti.

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