Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilen eski tavuk çiftliğine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 22:54 Güncelleme: 05.02.2024 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilen eski tavuk çiftliğine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Gürcistan üzerinden Türkiye'ye sokulduğu tespit edilen, uyuşturucu imal etmeye yarayan makinenin Turgutlu'da eski bir tavuk çiftliğine kurulduğu yönünde bilgi alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi.

        Tavuk çiftliği ile 9 ayrı adreste yapılan aramada, 4 uyuşturucu madde üretmeye yarayan makine, 358 bin 858 sentetik ecza, 397 kilogram toz halinde uyuşturucu madde ile 3 hassas terazi ile 4 milyona yakın boş hap kapsülü ele geçirildi.

        Operasyonda H.E, M.S, K.B, K.D, H.Ö. ve M.E. ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen F. A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Uçan Balıklar
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Uçan Balıklar
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Camide arkadaşı tarafından öldürülmüştü; o anlar güvenlik kamerasında
        Camide arkadaşı tarafından öldürülmüştü; o anlar güvenlik kamerasında
        Kuzenlerinin silahlı kavgasında başından vurulan 10 yaşındaki Nazım, öldü
        Kuzenlerinin silahlı kavgasında başından vurulan 10 yaşındaki Nazım, öldü
        Şehzadeler'de engelsiz eğitim merkezi ve korumalı işyeri törenle açıldı
        Şehzadeler'de engelsiz eğitim merkezi ve korumalı işyeri törenle açıldı
        Manisa'da tüfekle yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi
        Manisa'da tüfekle yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi
        Atatürk'ün Akhisar'a gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Akhisar'a gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı
        Manisa potada tam yol ileri
        Manisa potada tam yol ileri