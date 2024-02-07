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        Manisa FK'da Ofkir 4 hafta yok

        1'inci Lig'de kötü gidişe bir türlü son veremeyen Manisa Futbol Kulübü'ne büyük umutlarla transfer edilen yeni forveti Mohamed Ofkir'den de kötü haber geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:05
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        Manisa FK'da Ofkir 4 hafta yok
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        1'inci Lig'de kötü gidişe bir türlü son veremeyen Manisa Futbol Kulübü'ne büyük umutlarla transfer edilen yeni forveti Mohamed Ofkir'den de kötü haber geldi.

        Tuzlaspor maçında sakatlanan Ofkir´in çekilen MR ve yapılan tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiği açıklandı. Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Ofkir´in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Manisa FK'nın ara transfer döneminde Valeranga'dan sezon sonuna kadar transfer ederek 10 numaralı formayı verdiği Fas asıllı Norveçli futbolcu 2 maçta forma giymişti.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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