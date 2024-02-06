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        Manisa'da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

         MANİSA'nınKırkağaç ilçesinde; asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada Abdullah Erol (30) hayatını kaybetti, kardeşi M.A. Erol (20) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:40
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        Manisa'da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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         MANİSA'nınKırkağaç ilçesinde; asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada Abdullah Erol (30) hayatını kaybetti, kardeşi M.A. Erol (20) ağır yaralandı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre asker eğlencesinde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan kavgada E.A.Ö. (30), bıçakla Abdullah Erol ve kardeşi M.A. Erol'a (20) saldırdı. İki kardeş aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Abdullah Erol'un hayatını kaybettiği, kardeşi M.A. Erol'un ise yaralı olduğu belirledi. Ağır yaralanan M.A. Erol ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Abdullah Erol'un cesedi adli tıp morguna sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüpheli E.A.Ö.'yü, bu sabah saatlerinde suç aleti ile birlikte ilçede yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

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