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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, iş dünyası temsilcileriyle toplantı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:48
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, iş dünyası temsilcileriyle toplantı yaptı.

        Manisa programına Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret ederek başlayan Şimşek, valilik şeref defterini imzaladı, kentle ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Şimşek, Başkan Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı. Burada Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarıyla da görüşen Şimşek'e ildeki çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Vestel fabrikasını da gezen Bakan Şimşek, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'dan tesis hakkında bilgi alıp, incelemede bulundu.

        Şimşek, Manisa Organize Sanayi Bölgesini (MOSB) ziyaret ederek, MOSB Başkanı Cemal Sait Türek ve sanayicilerle toplantı yaptı.

        Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Manisa iş dünyası temsilcileri toplantısına katılan Bakan Şimşek, iş dünyası temsilcilerinin taleplerini de dinlediği toplantının ardından programını tamamlayarak şehirden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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