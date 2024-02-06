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        Demirci'nin "Bereket Ana" markası tescillendi

        Demirci Kadın Kooperatifi'nin ürettiği ürünler için "Bereket Ana" markası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:17
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        Demirci'nin "Bereket Ana" markası tescillendi
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        Demirci Kadın Kooperatifi'nin ürettiği ürünler için "Bereket Ana" markası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

        Demirci Kaymakamı Adem Kaya yaptığı yazılı açıklamada, kooperatifte tarhana, erişte, turşu, reçel, domates sosu, hünnap sirkesi ve kiraz sirkesi gibi ürünlerin üretildiğini belirtti.

        Markalaşma amacıyla "Bereket Ana" ismi ve logosu tasarlandığını aktaran Kaya, marka tescili ile ilgili yasal sürecin tamamlandığını ifade etti.

        Galeri
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        Galeri
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