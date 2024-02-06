Demirci'nin "Bereket Ana" markası tescillendi
Demirci Kadın Kooperatifi'nin ürettiği ürünler için "Bereket Ana" markası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Demirci Kadın Kooperatifi'nin ürettiği ürünler için "Bereket Ana" markası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Demirci Kaymakamı Adem Kaya yaptığı yazılı açıklamada, kooperatifte tarhana, erişte, turşu, reçel, domates sosu, hünnap sirkesi ve kiraz sirkesi gibi ürünlerin üretildiğini belirtti.
Markalaşma amacıyla "Bereket Ana" ismi ve logosu tasarlandığını aktaran Kaya, marka tescili ile ilgili yasal sürecin tamamlandığını ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.