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        Manisa'da 44 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi tutuklandı

        MANİSA'nınKırkağaç ilçesinde jandarmanın durdurduğu 2 minibüste Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:25
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        Manisa'da 44 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi tutuklandı
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        MANİSA'nınKırkağaç ilçesinde jandarmanın durdurduğu 2 minibüste Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında takip ettiği iki minibüsü Kırkağaç ilçesindeki yol denetiminde durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yurt dışına çıkarılmak istenen 44 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile 2 Türk organizatör yakalandı. Öte yandan araçlarda, 2 adet şişme bot, 2 adet bot motoru, 2 adet benzin deposu ve 6 adet bot pompası ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri M.Y. ve M.T.G. tutuklandı. Kaçak göçmenlerin de sınır dışı işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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