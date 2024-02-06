Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Casademont Zaragoza'ya konuk olacak
Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu son maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu son maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.
Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Müsabakanın Manisa'daki hazırlık etabını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, İspanya'ya gitti.
Hazırlıklarını maçın oynanacağı salonda başantrenör Hakan Demir yönetiminde yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tedavi süreci devam eden John Roberson ve Sinan Sağlam karşılaşmada forma giyemeyecek.
Grubundaki 5 maçta 4 mağlubiyet yaşayan ve son sırada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finale yükselme şansını yitirmişti.
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