Manisa'da 44 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı.

Jandarma ekipleri, yol kontrolünde şüphelendikleri iki panelvanı durdurdu. 44 düzensiz göçmen bulunan araçlardaki aramalarda 2 şişme bot, 2 bot motoru, pompa ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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