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        Manisa'da 44 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 44 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:33 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:41
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        Manisa'da 44 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 44 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Jandarma ekipleri, yol kontrolünde şüphelendikleri iki panelvanı durdurdu. 44 düzensiz göçmen bulunan araçlardaki aramalarda 2 şişme bot, 2 bot motoru, pompa ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Y. ve M.T.G, tutuklandı.

        Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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