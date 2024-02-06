Bakan Şimşek Manisa'da vali ve belediye başkanını ziyaret etti

HAZİNEve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa Valisi Enver Ünlü ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP'nin Büyükşehir Belediye başkan adayı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, belediye başkan adayları, sanayici ve iş dünyası ile görüşmek üzere Manisa'ya geldi. Bakan Şimşek, ilk ziyaretini Manisa Valisi Enver Ünlü'ye yaptı. Vali Ünlü ve protokol mensuplarınca karşılanan Bakan Şimşek, ziyarette valilik anı defterini imzaladı.

Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP'nin Büyükşehir Belediye başkan adayı Cengiz Ergün'e ziyarette bulunan Bakan Şimşek, ilçe belediye başkan adayları, sanayici ve iş dünyasından önemli isimlerle bir araya gelecek.