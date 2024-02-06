Kocaeli'de çalınan tır Salihli'de bulundu

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'de park ettiği yerde 14 AAT 975 plakalı tır ve 41 ACM 221 plakalı dorseyi bulamayan kişi, polise ihbarda bulundu.

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