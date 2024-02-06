Yargıtay'ın, 'takdir indirimi' yapılmadığı için kararı bozduğu Canan'ın katiline, 3'ücü kez müebbet

MANİSA5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Canan Çeviren'i (42) öldüren Ferhat İnne'ye (45), 'Kasten öldürme' suçundan verilen ve indirim yapılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından iki kez bozulan müebbet hapis cezası kararında direndi. Mahkeme, Ferhat İnne´yi yine müebbet hapsi çarptırdı.

Evli, 1 çocuk babası Ferhat İnne, 11 Aralık 2020'de eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı Yeni Mahalle'deki emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Gönül ilişkileri olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. İnne, yanında getirdiği tabancayı Çeviren'e doğrultup, ateşledi. Çeviren öldü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polise teslim olan Ferhat İnne tutuklandı.

Ferhat İnne hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen yıl 8 Şubat'ta görülen karar duruşmasında; mahkeme heyeti, İnne'yi indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İSTİNAF MAHKEMESİ ONADI

Cezayı az bulan Canan Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, sanık İnne'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi; İnne'nin avukatı ise tahrik indiriminden faydalanması için kararı, istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2022'de verdiği kararda, yerel mahkemenin kararını uygun bularak, İnne'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.

YARGITAY İKİ KEZ KARARI BOZDU

Karar, yüksek mahkemeye taşındı. Yargıtay, Ferhat İnne'ye verilen müebbet hapis cezası kararını 30 Ocak 2023'te bozdu. Oy birliğiyle alınan kararda; sanık İnne'nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmeyerek kendi telefonundan sağlık ve kolluk güçlerini araması, kişiliği, sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki olumlu davranışlarının mahkemece göz önünde bulundurulup, 'takdir indirimi' yapılmaması gerekçe gösterildi.

Bu bozma kararı üzerine yeniden yargılanan İnne´ye Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs 2023'te ikinci defa müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay, 11 Aralık 2023'te ikinci kez kararı bozup, İnne'ye takdir indirimi yapılmasına karar verdi.

SANIK İNNE İLK DEFA MAHKEME SALONUNDA

İnne'nin Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına bugün devam edildi. İlk defa İnne, mahkeme salonuna getirildi. Savcı, mütalaasında Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Ferhat İnne'nin dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay'ın iki kez bozduğu kararı, oy çokluğuyla bir kez daha verip, sanık İnne'yi, 'Kasten öldürme' suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.