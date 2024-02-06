Bakan Şimşek Manisa'da vali ve belediye başkanını ziyaret etti (2)

BAKANŞİMŞEK SANAYİCİLER VE İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyareti ardından, Manisa Organize Sanayi Bölgesi´ndeki Vestel Fabrikası'nı gezdi. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu tarafından karşılanan Bakan Şimşek, buradaki ikinci ziyaretini Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetimine gerçekleştirdi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya gelen Bakan Şimşek, ardından geçtiği Manisa Ticaret ve Sanayi Odası´nda ise iş dünyası ile buluştu. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret ve temasların ardından Bakan Şimşek, Irak´ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli şehit er Enis Budak´ın ailesine taziyede bulunduktan sonra kentten ayrıldı.