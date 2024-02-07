Akhisar'da lokantacılar depremin yıl dönümünde helva dağıttı

Akhisarlı esnafın depremin ardından bölgeye yardım için çalışma başlattığını hatırlatan Gören, "Antalya Samandağ bölgesinde, Akhisarlı esnaflarımızdan temin ettiğimiz malzemeler ve mobil araçlarla günlerce yemek ikramında bulunduk." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Kadın Esnaf Kurulu Üyesi ve Akhisar Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Pınar Gören, geçen yıl 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

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