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        Akhisar'da lokantacılar depremin yıl dönümünde helva dağıttı

        Akhisar Lokantacılar Esnaf Odası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında hayatını kaybedenler için helva dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:10 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:21
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        Akhisar'da lokantacılar depremin yıl dönümünde helva dağıttı
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        Akhisar Lokantacılar Esnaf Odası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında hayatını kaybedenler için helva dağıttı.

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Kadın Esnaf Kurulu Üyesi ve Akhisar Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Pınar Gören, geçen yıl 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Akhisarlı esnafın depremin ardından bölgeye yardım için çalışma başlattığını hatırlatan Gören, "Antalya Samandağ bölgesinde, Akhisarlı esnaflarımızdan temin ettiğimiz malzemeler ve mobil araçlarla günlerce yemek ikramında bulunduk." dedi.

        Oda binası önünde düzenlenen helva dağıtımına, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

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