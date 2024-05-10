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        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Hatice Ebem'i (39) bıçaklayarak öldüren Mirza Ali Ebem (48) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:28 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:30
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        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
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        MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Hatice Ebem'i (39) bıçaklayarak öldüren Mirza Ali Ebem (48) tutuklandı.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Mirza Ali Ebem ile eşi Hatice Ebem arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice Ebem, eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından, katil zanlısı Ebem, tüfekle havaya ateş etti. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk annesi Hatice Ebem’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Hatice Ebem'in vefat ettiği haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cinayet şüphelisi Mirza Ali Ebem, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hatice Ebem’in cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen Mirza Ali Ebem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfade vermek istemediğini belirten Ebem'in susma hakkını kullandığı öğrenildi.

        Hatice Ebem ise Turgutlu'da cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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