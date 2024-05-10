Manisa'daki Çamönü Barajı'ndan tarım arazilerine su verilmeye başlanacak

Sulu tarımın yaygınlaşması ile ürün çeşitliliğinin de artacağını aktaran Balta, proje sayesinde Akhisarlı çiftçilerin 2024 yılı rakamlarıyla her yıl 7 milyon lira daha fazla kazanacağı bilgisini paylaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Akhisar'da 2 bin 270 dekar araziyi sulayacak barajın sulama şebekesi inşaatına hız verildiğini, ağustos ayında tarım arazilerine su vermeyi planladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.