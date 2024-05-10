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        Soma'da Engelliler Haftası kutlandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:46
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        Soma'da Engelliler Haftası kutlandı
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        Manisa'nın Soma ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Cengiz Topel Meydanı'nda çelenk sunumunun ardından "Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Program, Soma Millet Bahçesi'nde devam etti.

        Soma Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mustafa Öztürk, konuşmasında, engellileri daha iyi anlamak gerektiğini belirtti.

        Engellilere yönelik "Yapamaz edemez' diye keskin önyargıların olduğunun altını çizen Öztürk, "Olumsuz önyargılarımızdan bir türlü kurtulamıyoruz. Onların bizlerden istedikleri bir fırsat verilmesi. Ancak biz bunu lütuf gibi görmemeliyiz. Onlara haklarını vermeliyiz." dedi.

        Soma Kaymakamı Fatih Akkaya da engelliler konusunda özveri sergileyen ve farkındalık oluşturulmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, engelliler tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

        Programın son bölümünde ise "Engelliler Koşusunda" dereceye girenlere ödülleri verildi, engelliler korosu da "Atatürk'ün sevdiği şarkıları" seslendirdi.

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