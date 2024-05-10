Soma'da Engelliler Haftası kutlandı

Manisa'nın Soma ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cengiz Topel Meydanı'nda çelenk sunumunun ardından "Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Program, Soma Millet Bahçesi'nde devam etti.

Soma Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mustafa Öztürk, konuşmasında, engellileri daha iyi anlamak gerektiğini belirtti.

Engellilere yönelik "Yapamaz edemez' diye keskin önyargıların olduğunun altını çizen Öztürk, "Olumsuz önyargılarımızdan bir türlü kurtulamıyoruz. Onların bizlerden istedikleri bir fırsat verilmesi. Ancak biz bunu lütuf gibi görmemeliyiz. Onlara haklarını vermeliyiz." dedi.