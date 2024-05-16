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        Manisa'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücü öldü

        MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletten yola fırlayan sürücü Ramazan Avcı (58), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 00:09 Güncelleme: 16.05.2024 - 00:15
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        Manisa'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücü öldü
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletten yola fırlayan sürücü Ramazan Avcı (58), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Sandal Mahallesi- Saraçlar Mahallesi yolunda meydana geldi. Ramazan Avcı yönetimindeki 45 RA 4563 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Avcı, motosikletten yola savrularak başını kaldırıma vururken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ramazan Avcı'nın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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