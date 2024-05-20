'Babama gidiyorum' diyerek evden ayrılan Selin'den 41 gündür haber yok

MANİSA'da annesinin evinden “Babama gidiyorum” diyerek çıkan Selin Öztürk’ten (22), 41 gündür haber alınamıyor. Polise kayıp başvurusunda bulunan Yeliz Karalar (46), kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, "Kızım zorla bir yerde tutuluyor olabilir, öldürülmüş olabilir. Günlerdir ne yemek yiyebiliyorum ne de uyku uyuyabiliyorum. Gözüm hep kapıda" dedi.

Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalan Selin Öztürk, 10 Nisan'da 'Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim' diyerek evden çıktı. Eve dönmeyen kızı Öztürk’e ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu. Karalar, 41 gündür haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini belirtti. Damadı cezaevinde olduğu için evli olan kızının arada kendisinde arada da eski eşinde kaldığını belirten Karalar, "Babasına duş almaya gideceğini ve geri döneceğini söyledi. Evden ayrılıp, geri dönmeyince merak ettim, ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. O günden beri telefonu kapalı" ifadelerini kullandı.