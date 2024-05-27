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        Eski kocasının katlettiği Nagihan ile annesi ve kardeşi, yan yana toprağa verildi

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tartıştığı eski eşi Nagihan (32), kardeşi İbrahim (39) ve annesi Fatma Can'ı (62) bıçaklayarak öldüren Aytunç Çakıl (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 19:03 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:05
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        Eski kocasının katlettiği Nagihan ile annesi ve kardeşi, yan yana toprağa verildi
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tartıştığı eski eşi Nagihan (32), kardeşi İbrahim (39) ve annesi Fatma Can'ı (62) bıçaklayarak öldüren Aytunç Çakıl (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çakıl'ın ifadesinde, "Eski eşimin başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim. Bu yüzden sürekli tartışıyorduk. Kızımın velayeti konusunda da anlaşamıyorduk, velayeti vermek istemiyordu. Tüm bu sorunlar yüzünden başlayan kavgada öfkeme hakim olamadım" dediği öğrenildi. Nagihan, annesi Fatma ile kardeşi İbrahim Can, yan yana toprağa verildi.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Eski eşi Nagihan Can'ın annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Çakıl, iddiaya göre, Nagihan Can ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski eşini bıçaklayan Aytunç Çakıl, araya girmeye çalışan kardeşi İbrahim ile annesi Fatma Can'ı da bıçakladı. Bu sırada evden kaçmaya çalışan Fatma Can'ın peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Çakıl, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne Fatma'nın olay yerinde kaybettiği belirlenirken, Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aytunç Çakıl'ı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

        TUTUKLANDI

        Çakıl, emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Çakıl'ın ifadesinde, eski eşi Nagihan Can'ın başka biriyle evlenmek istediğini ve 5 yaşındaki kızının velayeti nedeniyle çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Çakıl'ın "Eski eşimin başkasıyla evlenmek istemesini kabullenemedim. Bu yüzden sürekli tartışıyorduk. Kızımın velayeti konusunda da anlaşamıyorduk, velayeti vermek istemiyordu. Tüm bu sorunlar yüzünden başlayan kavgada öfkeme hakim olamadım" dediği öğrenildi.

        YAN YANA DEFNEDİLDİLER

        Çakıl'ın eski eşi Nagihan, annesi Fatma ile kardeşi İbrahim Can, Salihli'nin Hamidiye Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

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