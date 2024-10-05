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        Somaspor Mersin'de galibiyet peşinde

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u son saniye golüyle 3-2 yenerek çıkışa geçen Somaspor yarın deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:46
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        Somaspor Mersin'de galibiyet peşinde
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u son saniye golüyle 3-2 yenerek çıkışa geçen Somaspor yarın deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda Onur Can Dolğun'un yöneteceği maç saat 18.00'de başlayacak. Somaspor'da geçen hafta kırmızı kart gören Yiğit Utku ile Kadir Karış Mersin deplasmanında forma giyemeyecek. Somaspor Teknik Direktörü Erman Güraçar, düşme hattında yer alan rakiplerine saygı duyduklarını kazanıp seri başlatacaklarına inandığını söyledi.

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