Manisa Basket ligde farklı

BASKETBOLDA ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi İspanya deplasmanında güçlü rakibi UCAM Murcia'yı uzatmada 103-97 yenerek maratona iyi başlayan Manisa Basket, Süper Lig’deki ilk hafta maçında ise umduğunu bulamadı. Bursaspor'a evinde 81-73 yenilen Manisa Basket, sezona mağlubiyetle başladı. Maçı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Emre Hasgör ile birlikte izledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.