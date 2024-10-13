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        Manisa Basket ilk peşinde

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde grubuna deplasmanda 2'de 2 yaparak lider başlayan Manisa Basket yarın Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini İstanbul'da Darüşşafaka önünde almaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:48
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        Manisa Basket ilk peşinde
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde grubuna deplasmanda 2'de 2 yaparak lider başlayan Manisa Basket yarın Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini İstanbul'da Darüşşafaka önünde almaya çalışacak. Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Manisa ekibi ligde sezonun ilk haftasında evinde Bursaspor'a 81-73 yenilmişti. Manisa ekibinin sezon başında kurduğu kadrosundan Freeman Liberty ilk haftadaki performansı sonrası NBA'de Chicago Bulls'a transfer olmuş, Saben Lee de Maccabi Tel Aviv'le söz kesmişti. Bu gelişmelerin ardından Manisa Basket'te hafta içi sözleşme imzalayan NBA patentli yeni transfer Troy Brown Jr. ilk kez forma giyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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