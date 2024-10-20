Manisa Basket'te ligdeki kötü gidişat sürüyor
BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Aliağa Petkimspor'a da 74-67 mağlup olan Manisa Basket, Avrupa'daki iyi performansını ligde sergileyemedi.
BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Aliağa Petkimspor'a da 74-67 mağlup olan Manisa Basket, Avrupa'daki iyi performansını ligde sergileyemedi. Sezonun başlamasına günler kala antrenörlük görevine getirilen Ertuğ Tuzcukaya yönetiminde Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda UCAM Murcia ve FMP'yi deplasmanda yenerek liderlik koltuğunda oturan Manisa ekibi, Süper Lig'e ise kötü başlangıç yaptı. Ligde Bursaspor ve Darüşşafaka'dan sonra Petkimspor'a da mağlup olan Manisa Basket 3'te 0 çekerek dibe demir attı.
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