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        Manisa Basket'te ligdeki kötü gidişat sürüyor

        BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Aliağa Petkimspor'a da 74-67 mağlup olan Manisa Basket, Avrupa'daki iyi performansını ligde sergileyemedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:40
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        Manisa Basket'te ligdeki kötü gidişat sürüyor
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Aliağa Petkimspor'a da 74-67 mağlup olan Manisa Basket, Avrupa'daki iyi performansını ligde sergileyemedi. Sezonun başlamasına günler kala antrenörlük görevine getirilen Ertuğ Tuzcukaya yönetiminde Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda UCAM Murcia ve FMP'yi deplasmanda yenerek liderlik koltuğunda oturan Manisa ekibi, Süper Lig'e ise kötü başlangıç yaptı. Ligde Bursaspor ve Darüşşafaka'dan sonra Petkimspor'a da mağlup olan Manisa Basket 3'te 0 çekerek dibe demir attı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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