Manisa Basket lidere konuk
BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon Avrupa'da sergilediği performansın gerisinde kalarak çıktığı 4 maçı da kaybeden Manisa Basket yarın 4'te 4'le zirvede yer alan Anadolu Efes'le deplasmanda oynayacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon Avrupa'da sergilediği performansın gerisinde kalarak çıktığı 4 maçı da kaybeden Manisa Basket yarın 4'te 4'le zirvede yer alan Anadolu Efes'le deplasmanda oynayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Manisa ekibinin yeni transferi NBA patentli guard Chris Chiozza ilk kez bu maçta forma giyecek. Anadolu Efes ise hafta içinde EuroLeague'de Alba Berlin'i deplasmanda 86-70 yenmişti. Manisa ekibi çıktığı 3 maçı da kazanıp lider olduğu Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda çarşamba günü Peristeri'yi konuk edecek.
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