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        Manisa Basket lidere konuk

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon Avrupa'da sergilediği performansın gerisinde kalarak çıktığı 4 maçı da kaybeden Manisa Basket yarın 4'te 4'le zirvede yer alan Anadolu Efes'le deplasmanda oynayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:09
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        Manisa Basket lidere konuk
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon Avrupa'da sergilediği performansın gerisinde kalarak çıktığı 4 maçı da kaybeden Manisa Basket yarın 4'te 4'le zirvede yer alan Anadolu Efes'le deplasmanda oynayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Manisa ekibinin yeni transferi NBA patentli guard Chris Chiozza ilk kez bu maçta forma giyecek. Anadolu Efes ise hafta içinde EuroLeague'de Alba Berlin'i deplasmanda 86-70 yenmişti. Manisa ekibi çıktığı 3 maçı da kazanıp lider olduğu Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda çarşamba günü Peristeri'yi konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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