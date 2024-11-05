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        Manisa FK büyük düşüşte

        TFF 1'inci Lig'de sezona iyi başlayan Manisa Futbol Kulübü, son 5 maçın 4'ünü kaybederek korkulu rüya görmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:40
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        Manisa FK büyük düşüşte
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        TFF 1'inci Lig'de sezona iyi başlayan Manisa Futbol Kulübü, son 5 maçın 4'ünü kaybederek korkulu rüya görmeye başladı. Ligdeki ilk haftaları zirve yarışında geçen siyah-beyazlı ekip son 5 maçta sadece Gençlerbirliği'ni 1-0 yenebildi. Boluspor'a 2-0 yenilen Manisa, son 3 maçta üst üste Iğdır FK, Esenler Erokspor ve Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu. Son 3 maçta gol üretemeyen Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'un takımı 14 puanla düşme hattının sadece 1 puan üzerinde kaldı.

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        Siyah-beyazlıların Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetimiyle de arasındaki krizler bitmedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, katıldığı basın toplantısında önceki dönem Manisa Büyükşehir Belediye yönetiminin Manisa Futbol Kulübüne milyonlarca lira para aktardığını iddia ederek, "Bizim tespitimiz 10 milyon TL'ye yakın bir zarar. Bunların hepsi bizim paramız. Oradaki bir kuruş bizim paramız. Ben de bir kuruşu ne Mevlüt Aktan'a ne Manisa Futbol Kulübü'ne, ne bu şehre, bu belediyeye zarar veren herhangi bir müteahhite asla ve asla yedirmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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