Coğrafi işaretli Kırkağaç kavunu askıya alındı

MANİSA'nınKırkağaç ilçesinde yetiştirilen, tadı, aroması ve raf ömrüyle öne çıkan coğrafi işaret tescilli Kırkağaç kavununda hasat, iklim şartları nedeniyle gecikmeli sona erdi. Kavunda elde edilen 30 bin tonluk rekoltenin 20 bin tonu doğrudan satılırken, kalan 10 bin tonu kış mevsiminde tüketilmek üzere depolarda askıya alındı. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Yazın 5 lira olan kavunu astıktan sonra kış aylarında kilosunu 20 TL'den satışa sunuyoruz" dedi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, aroması ve dayanıklılığı ile ünlenerek coğrafi işaret alan Kırkağaç kavununun hasadı, iklim şartlarından dolayı gecikmeli sona ererken; bu yıl 10 bin dekar alanda 30 bin ton rekolte elde edildi. 20 bin ton tarladan direkt satışa sunulurken, kalan 10 bin ton kavun toplanarak, battaniyelere sarılı bir şekilde, özel kişilere ait depolara getirildi. İple tek tek bağlanan kavunlar askılara alındı. Çürümeye dayanıklı olması, aroması ve sert kabuğuyla kış aylarının sonlarına kadar tahta direklere asılı bekleyen kavunlar, alıcılarını bekliyor. Kavunların daha çok gelir getirdiği için üreticiler tarafından özellikle kış aylarında satışa sunulması tercih ediliyor.

'DEPOLARIMIZDA DAYANIKLILIĞINI DAHA DA ARTIRIYORUZ' Kavunları asarak, amaçlarının üreticinin daha çok kazanması olduğunu ifade eden Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Kavunumuzun en önemli özelliği dayanıklılığıdır. Mayıs ayında eker, ağustos ayının sonlarında hasat ederiz. Bu yıl ilkbahar yağışlarının çok olmasından dolayı hasadımız eylül ayının ortalarına kadar gecikti. Hasadı yapılan ürünlerimizi depolarımıza astık. Yaz aylarında ister istemez fiyatlar düşük oluyor, çiftçimizin de kazanması için kavunlarımızı özel depolarımızda asarak muhafaza ediyoruz. Dayanıklılığını daha da artırıyoruz. Amacımız daha fazla gelir elde etmek" diye konuştu.

SARI DİLİMLİ DAHA ÇOK TÜKETİLİYOR Özarı, "Kırkağaç kavunu deyince akla gelen meşhur altınbaş kavunumuzdan 2 bin dekar alana, bir de Karakurt sarı dilimli kavunumuzdan ise 8 bin dekar alana diktik. Tüketici tarafından daha çok tüketildiği için sarı dilimli kavunumuzun üretim sahası büyüdü. İlçemizde her yıl olduğu gibi 10 bin dekar alanda kavun dikimi yapıldı. 30 bin ton rekolte aldık. Bunun 20 bin tonunu doğrudan satıldı, kalan 10 bin tonu ise depolara asıldı" dedi.