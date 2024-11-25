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        Somaspor'dan galibiyet serisi

        SOMA,(DHA - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren 68 Aksaray Belediyespor'u evinde 1-0 yenen Somaspor galibiyet serilerine başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:04
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        Somaspor'dan galibiyet serisi
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        SOMA,(DHA - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren 68 Aksaray Belediyespor'u evinde 1-0 yenen Somaspor galibiyet serilerine başladı. Önceki hafta da yine şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar alt sıralarla bağını kopardı. Teknik Direktör Erman Güraçar üst sıralarda yer alan iki takım karşısında çok iyi mücadele edip sonuca gittiklerini belirterek, "İyi takımlara karşı gücümüzü gösterdik. Zorlu maçlar oynadık. Bu karşılaşmaları kayıpsız geçmek bizim adımıza çok iyi oldu. İnanıyorum ki serimizi sürdüreceğiz ve üst sıralara doğru tırmanacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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