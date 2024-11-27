Manisa'da terör örgütü operasyonu; 1 tutuklama

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda; Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirildi.