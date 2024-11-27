Manisa'da terör örgütü operasyonu; 1 tutuklama
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda; Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirildi.
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.T. (53), çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i ise serbest bırakıldı.
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