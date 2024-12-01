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        Manisa FK toparlanamadı

        - 1'nci Lig'de deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımına 3-2 yenilen Manisa Futbol Kulübü, 14'üncü hafta itibariyle düşme hattına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:25
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        Manisa FK toparlanamadı
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        - 1'nci Lig'de deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımına 3-2 yenilen Manisa Futbol Kulübü, 14'üncü hafta itibariyle düşme hattına girdi. Üst üste 2'nci, son 6 maçta ise 5'inci mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar bir türlü toparlanamadı. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, Diyarbakır deplasmanında istemedikleri bir gol yediklerini belirterek, "Maçın ilk devresinde istediğimiz oyun kurgusunu gerçekleştiremedik. İkinci devre iyi reaksiyon gösterdik. Çok doğru pozisyon alamadığımız noktada gol yedik. 3-1 den sonra iyi oynadık. Pozisyonları değerlendiremedik. Çok pozisyona girip değerlendirememek oyunu farklı sonuçlara götürüyor. Basit gol yiyince oyunu lehimize geliştiremiyoruz. Rakibimizin güzel bir stadı var ancak zemini iyi değil" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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