Manisa FK kupada Çorluspor 1947 deplasmanında

1'inci Lig'de aldığı üst üste yenilgilerin ardından düşme potasına yerleşen Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında yarın 3'üncü Lig temsilcisi Çorluspor 1947'ye konuk olacak. General Basri Saran Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım tur atlayacak. Maçın normal süresi berabere bitirse 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen takım seri penaltılar sonucu belli olacak.

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