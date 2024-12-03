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        Beton direğe çarpan engelli sürücü, hayatını kaybetti

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yol kenarındaki beton direğe çarpan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü bedensel engelli Mustafa Tutuk (50), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:05
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        Beton direğe çarpan engelli sürücü, hayatını kaybetti
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yol kenarındaki beton direğe çarpan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü bedensel engelli Mustafa Tutuk (50), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 03.30 sıralarında Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Tutuk, 45 AOT 229 plakalı 3 tekerlekli motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde bedensel engelli sürücü Mustafa Tutuk'un öldüğü belirlendi. İncelemelerin ardından Tutuk'un cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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