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        Turgutlu'nun büyük hasreti bitiyor

        YENİ stadyumunun yapımını 11 yıldır bekleyen 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, yuvasına bu hafta kavuşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:40
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        Turgutlu'nun büyük hasreti bitiyor
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        YENİ stadyumunun yapımını 11 yıldır bekleyen 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, yuvasına bu hafta kavuşacak. TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında son sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekibin 2013'ten bu yana yapımı süren stadı pazar günü ilk kez kapılarını açacak. Turgutlu'da UEFA standartlarında yapılan 12 bin 500 seyirci kapasiteli yeni stadyumun 8 Aralık Pazar günü oynanacak olan Turgutlu 1984-Niğde Belediyespor maçıyla açılması hedefleniyor.

        Yapımı daha önce çok büyük oranda tamamlanan ancak bir türlü açılamayan statta çalışmaların hızlanmasıyla eksikler giderilirken, 11 yıl sonra ilk maç heyecanı yaşanacak. Turgutlu İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun stadyumda müsabaka oynanması için onay verdiği, Futbol Federasyonundan gelecek son karar sonrası pazar günü maçın bu stada alınacağı öğrenildi. Turgutlu ekibi bu sezon eski stadının etrafındaki inşaat çalışması nedeniyle ilçede maça çıkamamıştı.

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