Somaspor - Erbaaspor: 1-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanarak üst sıralar için umutlanan Somaspor, evinde Erbaaspor ile berabere kaldı: 1-1. Somaspor, dakikalar 44'ü gösterdiğinde Kenan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk devre Somaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken, konuk ekip 60'ıncı dakikada Cemal'in golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Bu sonucun ardından Somaspor puanını 20 yaparken, Erbaaspor da 16 puana yükseldi.

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