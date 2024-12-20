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        Manisa'da evde yangın: 2 ölü

        MANİSA'da akciğer rahatsızlığı olan Ayşe Zeybek (89) ile eşi Kamil Zeybek (91), müstakil evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:00
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        Manisa'da evde yangın: 2 ölü
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        MANİSA'da akciğer rahatsızlığı olan Ayşe Zeybek (89) ile eşi Kamil Zeybek (91), müstakil evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesi Osmaniye Çıkmazı'ndaki Kamil Zeybek'e ait müstakil evden, saat 04.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Sesi duyup dışarı çıkan komşuları, evden alevlerin yükseldiğini fark edip durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin bir odasında çıkan ve çatıya da sıçrayan yangında, alevler 1 saatte söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, emekli orman koruma memuru olan Kamil Zeybek ile eşi 5 çocuk annesi Ayşe Zeybek'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Duyulan sesin ise akciğer rahatsızlığı bulunan Ayşe Zeybek'in kullandığı oksijen tüpünün patlamasından kaynaklandığı belirlendi.

        'DEDEM DIŞ KAPIYA KADAR ÇIKMIŞ AMA KAPIYI AÇAMAMIŞ'

        Ayşe ve Kamil Zeybek'in cansız bedenleri, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        Zeybek çiftinin torunu Özcan Zeybek, "Babaannemin akciğer rahatsızlığı vardı. Bu nedenle oksijen tüpü kullanıyordu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle patlamış. Dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış" dedi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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