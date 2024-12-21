Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Mehtap kurtarılamadı (2)

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yarbeğ (42) tarafından çalıştığı iş yerinin önünde tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşamını yitiren Mehtap Yarbeğ’in (36) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işleminin ardından akşam saatlerinde Turgutlu Mezarlığı’na getirildi. Gasilhane önünde düzenlenen cenaze törenine Yarbeğ’in yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Av. Mücahit Ömer Can Temizel, Turgutlu Ticaret Borsası Başkanı Selçuk Temel ve vatandaşlar katıldı. Mehtap Yarbeğ’in cenazesi, İlçe Müftüsü Ömer Çoban’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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