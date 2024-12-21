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        Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Mehtap kurtarılamadı (2)

        AKŞAMSAATLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİManisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yarbeğ (42) tarafından çalıştığı iş yerinin önünde tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşamını yitiren Mehtap Yarbeğ'in (36) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından akşam saatlerinde Turgutlu Mezarlığı'na getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 01:28 Güncelleme: 21.12.2024 - 01:30
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        Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Mehtap kurtarılamadı (2)
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        AKŞAMSAATLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

        Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yarbeğ (42) tarafından çalıştığı iş yerinin önünde tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşamını yitiren Mehtap Yarbeğ’in (36) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işleminin ardından akşam saatlerinde Turgutlu Mezarlığı’na getirildi. Gasilhane önünde düzenlenen cenaze törenine Yarbeğ’in yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Av. Mücahit Ömer Can Temizel, Turgutlu Ticaret Borsası Başkanı Selçuk Temel ve vatandaşlar katıldı. Mehtap Yarbeğ’in cenazesi, İlçe Müftüsü Ömer Çoban’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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