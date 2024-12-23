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        Manisa Basket ligde yine yok

        BASKETBOLDA bu sezon ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde grubunda ikinci sırayı elde ederek saha avantajıyla Play-In etabına kalan Manisa Basket, Süper Lig'de ise aynı başarıyı sergileyemedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:16 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:16
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        Manisa Basket ligde yine yok
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        BASKETBOLDA bu sezon ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde grubunda ikinci sırayı elde ederek saha avantajıyla Play-In etabına kalan Manisa Basket, Süper Lig'de ise aynı başarıyı sergileyemedi. Geçen hafta Merkezefendi Belediyesi Basket galibiyetinin ardından yine Ege derbisinde Karşıyaka'ya deplasmanda 103-91 yenilen Manisa ekibi bir türlü seri yakalayamadı. Manisa Basket, oynadığı 11 maçta sadece 2 kez kazanırken, 9 mağlubiyetle alt sıralardan çıkamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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