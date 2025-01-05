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        Manisa Basket salladı yıkamadı

        BASKETBOLSüper Ligi'nde son ayların formda takımı Galatasaray'a İstanbul deplasmanında konuk olan Manisa Basket, baştan sona çekişmeli geçip normal süresi 99-99 biten maçı uzatmada 115-105 kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 11:46 Güncelleme: 05.01.2025 - 11:50
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        Manisa Basket salladı yıkamadı
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde son ayların formda takımı Galatasaray'a İstanbul deplasmanında konuk olan Manisa Basket, baştan sona çekişmeli geçip normal süresi 99-99 biten maçı uzatmada 115-105 kaybetti. Galatasaray bu galibiyetle üst üste 8'inci kez parkeden galip ayrıldı. Ligde 13 maçta 3 galibiyette kalıp seri yakalayarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını tepen Manisa ekibi hafta içinde çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk sınavda Alman ekibi Niners Chemnitz'i avantaj elde etmek için konuk edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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