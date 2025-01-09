Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor hazırlık maçını farklı kazandı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında hedefini Play-Off olarak belirleyen Somaspor, özel maçta 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden 7 Eylül Turgutlu 1984 takımını 5-1 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor hazırlık maçını farklı kazandı
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında hedefini Play-Off olarak belirleyen Somaspor, özel maçta 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden 7 Eylül Turgutlu 1984 takımını 5-1 yendi. Somaspor'un gollerini Yusuf Delen (2), Rahmi Anıl Başaran, Mücahit Aslan, Arda Gülmez kaydetti. Turgutlu'nun golünü ise Bora Ula attı. Somaspor'da, devre arasında Bursaspor’dan transfer edilen orta saha oyuncusu Emre Tepegöz de ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Somaspor, ligin ikinci devresi öncesi üçüncü hazırlık maçını, 12 Ocak’ta 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile sahasında oynayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu... Sıcak gelişme!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu... Sıcak gelişme!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"

        Benzer Haberler

        Doğada ölen ve kaçak avcıların vurduğu hayvanlar tahnit edilip, Spil Dağı'n...
        Doğada ölen ve kaçak avcıların vurduğu hayvanlar tahnit edilip, Spil Dağı'n...
        Manisa'da haber alınamayan zihinsel engelli aranıyor
        Manisa'da haber alınamayan zihinsel engelli aranıyor
        Manisa Basket – Niners Chemnitz: 87-86
        Manisa Basket – Niners Chemnitz: 87-86
        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
        Manisalı hayranları, Ferdi Tayfur için lokma dağıttı
        Manisalı hayranları, Ferdi Tayfur için lokma dağıttı
        Somaspor'a Bursaspor'dan takviye
        Somaspor'a Bursaspor'dan takviye