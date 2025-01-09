Somaspor hazırlık maçını farklı kazandı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında hedefini Play-Off olarak belirleyen Somaspor, özel maçta 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden 7 Eylül Turgutlu 1984 takımını 5-1 yendi. Somaspor'un gollerini Yusuf Delen (2), Rahmi Anıl Başaran, Mücahit Aslan, Arda Gülmez kaydetti. Turgutlu'nun golünü ise Bora Ula attı. Somaspor'da, devre arasında Bursaspor’dan transfer edilen orta saha oyuncusu Emre Tepegöz de ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Somaspor, ligin ikinci devresi öncesi üçüncü hazırlık maçını, 12 Ocak’ta 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile sahasında oynayacak.

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