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        Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, su dolu çukura devrilen iş makinesinin operatörü Hüseyin Durak (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:10
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        Devrilen iş makinesinin operatörü öldü
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, su dolu çukura devrilen iş makinesinin operatörü Hüseyin Durak (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında İzmir- Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin Alaşehir ilçesindeki bölümünde meydana geldi. Yüklenici firmada operatör olan Hüseyin Durak'ın kullandığı uzun ve teleskopik bir kol sayesinde yüksek yerlere ulaşan yükleyici, tünel içinde bulunan su dolu 3 metre derinliğindeki çukura devrildi. Kazada Durak, iş makinesinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hüseyin Durak, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Durak, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hüseyin Durak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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